Problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador: Como detectar?

Conseguir detectar se há problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador é um passo fundamental para auxiliá-lo e apoiá-lo. Afinal, estamos diante de um ser humano, e precisamos exercitar a nossa empatia para compreendermos a situação e, assim, criarmos uma atmosfera de trabalho mais equilibrada e organizada.

Sendo assim, fizemos este conteúdo como uma forma de lhe ajudar nessa sua análise da situação. Acompanhe para saber mais!

Como detectar problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador? Veja alguns indícios

São diversos os indícios de que existem problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador. Fique de olho em cada um deles, mas lembre-se, ainda, de considerar a subjetividade de cada pessoa ao considerar os pontos abaixo:

1. Faltas e atrasos recorrentes

As faltas e atrasos podem denunciar problemas tanto pessoais, quanto profissionais. Pessoais porque a rotina em casa pode estar impactando na organização no trabalho, e profissionais porque as faltas e atrasos podem ser um indício de que o ambiente de trabalho é desagradável.

2. Necessidade de retrabalho constante

O indivíduo tem cometido muitos erros, provocando, assim, a necessidade de retrabalho bastante? Esse também é um dos sinais de problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador.

3. Procrastinação

A procrastinação também é um grande sinal de que algo não vai bem. Afinal, pode denunciar uma falta de foco devido aos problemas pessoais ou mesmo profissionais.

4. Perda de prazos

Os prazos perdidos podem demonstrar desatenção, desinteresse, desmotivação, problemas de saúde física e mental, etc. Fique atento!

5. Conflitos interpessoais recorrentes

Os conflitos com os colegas de trabalho também é um dos indícios de problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador. Isso porque a pessoa que tem um problema específico, tende a se sentir menos confortável no ambiente em que esse problema é propagado. Logo, ela pode “estourar” com os outros com mais facilidade.

6. Dificuldades de concentração e foco

As dificuldades de concentração e foco podem partir do viés de que o ambiente de trabalho provoca distrações, como também pode ter alguma relação com a saúde cerebral e mental do indivíduo. Fique atento aos sinais e demonstre apoio sempre que possível.

7. Irritabilidade ou sensibilidade excessiva

Uma pessoa que está sempre à flor da pele, seja muito irritada ou muito sensível, pode estar demonstrando sinais de problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador. Fique de olho naquele colaborador que chora com facilidade, ou que se irrita mais do que o normal. Novamente, o apoio e a escuta ativa são importantes aqui.

8. Ritmo de trabalho mais baixo

A falta de produtividade, especialmente depois de ter tido uma carreira muito produtiva, também é um dos sinais de problemas com a saúde e o bem-estar do colaborador. Afinal, se a pessoa sempre produziu em uma quantidade interessante, a redução pode ser um sinal de que algo não vai bem.

9. Pouca interação com os colegas

A falta de relacionamento interpessoal no trabalho pode ser tão preocupante quanto os conflitos excessivos. Se o indivíduo sempre foi de se comunicar, mas simplesmente se isolou por completo, pode ser que algo esteja acontecendo. Verifique a situação com empatia e cuidado, e estabeleça um ambiente de trabalho mais saudável.