Produzida por Cleo, trilha sonora do filme ‘Me Tira da Mira’ vira álbum musical

Foto: Divulgação/Rodolfo Magalhães

O álbum “Me Tira da Mira”, produzido por Cleo, chega às plataformas digitais no próximo dia 24 de março, e, também faz parte da trilha sonora do novo filme homônimo da artista. O projeto musical conta com 13 faixas e com a participação de 27 artistas, que contemplam diferentes estilos musicais.

O projeto mistura o cinema e a música, trazendo um material diversificado e complementar para o público. Além de cantar duas das faixas do álbum, Cleo também atuou no filme e fez parte da produção executiva.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias