Professora de universidade privada é denunciada após fazer saudação nazista em sala

Uma professora universitária foi denunciada por alunos após fazer uma saudação nazista em sala de aula. O caso aconteceu na última semana no Campus da Tancredo Neves da Universidade Salvador (Unifacs), mas a repercussão só veio à tona após denúncias em redes sociais nesta segunda-feira (21).

“Ela fez em tom de ironia, todo mundo viu, mas ela ficou desesperada e falou em grupo do WhatsApp para ninguém comentar sobre o assunto”, contou.

Os estudantes ainda relataram que situações de constrangimento e intimidação são recorrentes em sala de aula. “Já fizeram outras denúncias dela na coordenação, mas nunca dá em nada, aí as pessoas ficam com medo”, continuou.

Segundo alunos, na manhã do acontecido, dia 15 de março, a professora teria feito um comentário racista direcionado à ginasta Rebeca Andrade. “Ela disse que não sabia como ela não tinha vergonha de ter aquele cabelo”, continuou a aluna.

O fato foi levado à coordenação da Unifacs.

Em nota, a Unifacs informou que instaurou um processo administrativo para apurar a situação. Confira na íntegra.

“Em atenção ao questionamento do iBahia, a UNIFACS informa que, assim que tomou conhecimento do caso, instaurou um processo administrativo para apuração dos fatos. Desde já, a instituição reforça que que tal ideologia não condiz com os seus valores.”