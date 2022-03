Professores da rede municipal decretam greve por tempo indeterminado em Feira de Santana

De acordo com o g1 Bahia, a categoria se reuniu na frente da Câmera de Vereadores e se deslocou até a sede da prefeitura da cidade. Os professores pretendiam negociar pautas, entre elas o reajuste salarial com o prefeito Colbert Martins.

“Nós saímos da Câmera de Vereadores com o apoio de todos os vereadores, viemos para tentar conversar, negociar com o prefeito. Quando chegamos aqui, fomos abordadas de forma violenta, agressiva e nós só estávamos querendo conversar”, contou uma professora ao g1 Bahia.

A Prefeitura de Feira de Santana informou em nota que foi surpreendida com a manifestação, na qual chamou de “político-partidária”, com os professores ligados à APLB, o presidente da Câmara Municipal, Fernando Torres, vestido com uma camisa de dois partidos, o vice-presidente da Câmara Municipal, Silvio Dias, o vereador Jonathas Monteiro, e outros da oposição.

Ainda segundo a prefeitura, os manifestantes estavam com os “ânimos exaltados e a Guarda Municipal agiu “dentro do necessário para exclusivamente defender o patrimônio público, até porque o prédio é tombado como patrimônio histórico e cultural”.

Segundo a prefeitura, a categoria quebrou vidros, danificou portas e invadiu salas da Secretaria de Governo. Também foi informado, de acordo com a prefeitura, sobre uma tentativa de agressão a funcionários do local.

O órgão disse que funcionários tiveram que ser recolhidos no prédio, por estarem temerosos em serem agredidos ou sofreram algum tipo de ato de violência. Uma funcionário desmaiou e ambulâncias do Samu foram acionadas por servidores.

De acordo com a prefeitura, na noite da última quarta-feira (30), uma reunião de negociação ocorreu com a presença dos professores, onde foi garantida o pagamento do piso salarial nacional. No entanto, a categoria refuta a prefeitura e afirma não haver nenhuma proposta.