Programa Castrapet abre cadastro para mais uma edição em Penedo

Decom PMP

Donos de cães e gatos residentes em Penedo e interessados em castrar o animal de estimação devem se dirigir até o 3º Centro de Saúde – antigo Sesp/Praça Clementino do Monte – nesta segunda-feira, 14, para fazer o cadastro do Programa Castra Pet.

O tutor do pet não precisa levar o animal até o local do cadastro feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). Basta apresentar CPF, carteira de identidade, comprovante de residência, número do NIS e comprovante de renda, se dispor deste documento.

O Castra Pet foi lançado durante a gestão Crescendo Com Seu Povo, iniciativa do Secretário Guilherme Lopes para atender famílias de baixa renda que no próximo dia 22 será realizada na Praça Barão de Penedo, em frente da sede da Prefeitura, com apoio do IMA e da Construtora Dantas.

A agenda de trabalho prevê 40 castrações de cães/gatos, machos e fêmeas; exames clínicos em pets que não passarão pelo procedimento cirúrgico; doação de coleiras, ração e petiscos; brindes para tutores dos animais; distribuição de muda de árvores, guarda-sol e sacos higiênicos.

Também haverá a aplicação de vacina antirrábica pela Secretaria de Saúde de Penedo e palestra educativa com o tema “Cuidados com os Pets e Posse Responsável”.

A parceria entre a Secretaria de Saúde de Penedo e a Construtora Dantas viabilizará a instalação de comedouro e bebedouro doado pela empresa, equipamentos que serão colocados na frente de pontos comerciais que queriam participar da iniciativa.

Texto Fernando Vinícius