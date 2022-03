Programa Castrapet amplia ações com sua 4ª edição em Penedo

Decom PMP

A 4ª edição do Castrapet em Penedo ampliou as ações do programa da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) lançado pela gestão Crescendo Com Seu Povo para atender necessidades das famílias de baixa renda que criam cães ou gatos.

Além de castrar gratuitamente os animais de estimação previamente cadastrados, o trabalho realizado nessa terça-feira, 22, incluiu aplicação de vacina antirrábica, atendimento clínico, vermifugação e entrega de brindes, entre eles coleira e ração.

O atendimento ampliado do Castrapet aconteceu na Praça Barão de Penedo durante todo o dia, com profissionais e estudantes de Medicina Veterinária; realização de palestras para estudantes de escolas públicas e distribuição de mudas de árvores viabilizadas pelo IMA (Instituto de Meio Ambiente de Alagoas).

A coordenação do programa realizado pela Secretaria de Saúde de Penedo informa ainda que cinco animais foram adotados e que oito estabelecimentos já aderiram ao Selo Empresa Amiga dos Animais.

A parceria que evidencia a responsabilidade social da Prefeitura de Penedo e das empresas está aberta beneficia cães e gatos que vivem nas ruas.

Clique aqui para conhecer e fazer o cadastro de Empresa Amiga dos Animais.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves