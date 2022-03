Programa de declaração do IR 2022: veja como fazer o download

Desde o dia 07/03 (Segunda-Feira) a Receita Federal começou a receber declarações do Imposto de Renda. A data limite para a entrega do documento se encerra no dia 29 de abril. A própria Receita informou que só no primeiro dia foram recebidas 130.099 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-base 2021.

Ainda há tempo suficiente para fazer a declaração, mas é bom não deixar tudo para a última hora não é mesmo? Se você não quer correr o risco de esquecer ou deixar alguma coisa faltando, o primeiro passo é fazer o download do programa.

Esse programa de declaração do IR 2022 pode ser baixado diretamente do site da Receita Federal.

Alguns detalhes básicos devem ser levados em consideração para fazer o donwload do programa. Caso você for fazer a declaração no seu computador é importante baixar o programa de acordo com o sistema operacional do seu PC (Windowa, Mac, etc.)

Confira a seguir o passo a passo:

Como fazer o download do programa de declararação do IR 2022

Entre no site da Receita Federal;

Procure no canto direto de sua tela o quadro “Programa IRPF 2022”;

Clique em “Baixar programa”;

Tenha em mente qual o sistema operacional do seu computador. O site da Receita mostrará os símbolos de cada sistema operacional disponivel. Veja qual símbolo corresponde ao seu PC e clique nele. Exemplo: se seu computador tem o sistema operacional Windowns, você deverá clicar no símbolo do Windows que está no site. Se for outro como Linux, Mac, etc., clique no simbolo que indique o sistema de sua máquina para poder fazer o download do programa para declaração do IR 2022;

No caso de quem for fazer a declaração por celulares ou tablets, o caminho é baixar o aplicativo “Meu Imposto de Renda” também de acordo com o sistema de seu aparelho celular: Android ou iOS.

É possível também se valer da chamada “declaração pré-preenchida” que estará disponível a partir de 15 de março. Essa declaração tem por finalidade facilitar o preenchimento do documento, pois já traz muitas informações preenchidas.

Acessando a declaração pré-preenchida

Nesse caso, é necessário ter uma senha de acesso ao site do governo (gov.br) no nível “prata” ou “ouro”. Também é possível acessar se você possui certificado digital.

Leia também: Como conseguir o nivel prata ou ouro no gov.br