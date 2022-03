Programação do Março Mulher segue até o próximo dia 30 de março; confira serviços

Foto: Bruno Concha/SECOM

A programação municipal do Março Mulher, que consiste em atividades e serviços voltados para as soteropolitanas, segue até o próximo dia 30 deste mês. Dentre as alternativas oferecidas pelo projeto, estão atendimentos para cuidados da saúde feminina, eventos sobre temáticas que envolvem a vida das mulheres e ações que promovem a autoestima e reflexão.

Na sexta-feira (18), a partir das 9h, acontecerá uma programação direcionada para as mulheres trans, no Multicentro Liberdade. Haverá consulta com clínico geral, além da oferta de serviços, como impressão de cartão do SUS com nome social, atualização de cartão vacinal e agendamento de exames laboratoriais e de imagem.

Haverão duas exposições neste mês, no Shopping da Bahia: Mulheres com Doença Falciforme, disponível até sexta-feira (18), e Trabalhadoras da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no Enfrentamento da pandemia da Covid-19, que terá início na próxima segunda-feira (21) e seguirá disponível para visitação até o dia 28 de março.

Também fazem parte da programação três feiras de saúde itinerantes, onde as mulheres poderão realizar testes rápidos para detectar doenças sexualmente transmissíveis, terão aconselhamento profissional, dispensação de preservativos e outros serviços. A primeira feira será realizada nesta quarta-feira (16), das 9h às 17h, no Outlet Center, em Itapagipe. No sábado (19), das 8h às 17h, será sediada na Praça da Revolução, em Periperi. E a terceira e última edição ocorrerá no fim de linha da Boca do Rio, na próxima segunda-feira (21), também das 8h às 17h.

No dia 24 de março, a partir das 14h, no distrito Barra/Rio Vermelho, acontecerá uma palestra sobre prevenção do câncer de colo de útero e mama. A atividade contará com a palestra da médica Dandara Santos Silva.

Também no dia 24, será promovido um dia de beleza e apresentação do Ponto de Cidadania, no Aquidabã. Haverá uma roda de conversa e logo a seguir as mulheres trans e travestis poderão conhecer os serviços ofertados na unidade e receber cuidados de beleza.

No dia 30, no Largo dos Mares, é a vez das ações de cuidado e estímulo à autoestima de mulheres em situação de rua, com a realização de um desfile de moda.

A programação voltada ao público feminino também contará com eventos on-line. No sábado (19), às 10h, ocorrerá um webinar sobre o programa Mãe Salvador, que será transmitido através da plataforma Zoom.

