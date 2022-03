Projeto ACESS’ART propõe semana de formação em acessibilidade; saiba mais

Foto: Leticia Maia/Divulgação

Em comemoração aos dez de resistência, o CITA, se dedica à construir um futuro ainda mais acessível e diverso. A partir do ACESS’ART, novo projeto do espaço cultural, traz uma agenda de atividades gratuitas objetiva trazer para perto o público, conectando narrativas e subjetividades.

Para abrir os caminhos, a Semana de Formação em Acessibilidade, com transmissão online, via YouTube, acontece do dia 21 até 24/03, sempre às 19h.

“Esse é um importante passo que damos hoje para que sejamos ainda mais plurais, acessíveis, com equidade nas tomadas de decisões e elaboração de programações no amanhã. Acredito muito na gestão democrática e participativa de espaços culturais e para nos aproximarmos cada vez mais disso é necessário que os espaços existam também para corpos considerados dissidentes e não normativos, tanto físicos quanto nas relações. O trabalho é grande e o aprendizado é contínuo”, destacou a produtora e coordenadora Paloma Xavier.

Confira programação da Semana de Formação em Acessibilidade:

21/03, às 19h, com transmissão online: Encontro entre a história da arte e das pessoas com deficiência | com Desiree Helissa

22/03, às 19h, com transmissão online: Um recorte da história do movimento da comunidade surda e do movimento autista | com Nayara Silva e Andressa Samanta

23 e 24/03, às 19h, com transmissão online: Audiodescrição como ferramenta assistiva e sua história | com Criss Kenne

