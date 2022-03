Projeto ‘Juntos’ com Dilsinho e Sorriso Maroto chega a Salvador em Abril

O grupo Sorriso Maroto e o cantor Dilsinho desembarcam em Salvador com o projeto “Juntos”, no dia 10 de abril, a partir das 17h, no Centro de Convenções. O evento apresentará o álbum que leva o mesmo nome do show, “Juntos”, com 13 canções inéditas, cada uma com um audiovisual a ser lançado ao longo do primeiro trimestre de 2022. A festa será composta por Palco, Lounge Juntos, Arena Juntos e Open Bar Super Premium Juntos e as vendas dos ingressos já estão sendo feita pela plataforma Guiche Web a partir de R$90. Projeto

“Juntos” é um álbum composto por doze faixas e uma música bônus a ser lançada em março. Todas serão acompanhadas por videoclipes, compartilhados ao longo do primeiro trimestre de 2022 nos canais do YouTube do Dilsinho e do Sorriso Maroto. A produção musical de “Juntos” é assinada por Dilsinho, Bruno Cardoso, Sérgio Jr. e Lelê. O audiovisual do projeto tem a assinatura de Fernando Trevisan Catatau, que já dirigiu Luan Santana, Michel Teló, Chitãozinho & Xororó, Fernando & Sorocaba e outros.

A responsável por trazer o projeto “Juntos” para a capital baiana é o Grupo Onda. A empresa possui bagagem de mais de 20 anos de experiência no setor, e atua com a proposta revolucionária de Inteligência em Entretenimento, com o conceito 360º nunca visto antes no mercado: criação e produção, gerenciamento de carreiras, representação artística, marketing e social media.

Com atividades em Florianópolis, Salvador e Rio de Janeiro, o Grupo Onda é referência em agenciamento de artistas, produção de eventos, planejamento e estratégias assertivas na gestão da produção cultural. Em Salvador, a produtora já esteve à frente de eventos com o Grupo Menos é Mais e Thiaguinho, e na Bahia fez o Réveillon de Boipeba.