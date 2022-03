Projeto Social atende moradores do Conjunto Vale do São Francisco

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo e a Caixa Econômica Federal iniciam nesta quarta-feira, 16, o Projeto Técnico Social para mutuários do Conjunto Vale do São Francisco, último projeto de moradia popular construído em Penedo por meio do governo federal.

O trabalho de orientação e capacitação às famílias beneficiadas envolve diretamente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) será apresentado a partir das 14 horas, na praça principal do residencial situado em frente ao Ifal Penedo.

O Projeto Técnico Social do Vale do São Francisco teve seu início adiado em função da pandemia de Covid-19 e irá promover ações de cidadania e cursos profissionalizantes de curta duração, iniciativas que melhoram a qualidade de vida das famílias de baixa renda.

Por Fernando Vinícius