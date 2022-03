Prometeu e não cumpriu: saiba por que Larissa foi eliminada do BBB 22

Recém-chegada na casa, ao lado de Gustavo, Larissa recebeu o “sim” dos telespectadores e deixou a casa de vidro para integrar de forma definitiva o elenco do BBB 22. No entanto, a modelo não atendeu a expectativas do público e foi eliminada com 88,59% dos votos em paredão disputado contra Linn da Quebrada e Arthur Aguiar.

A gente bem sabe como ter informação é algo bem oito ou oitenta no BBB: pode trazer vantagens aos participantes, ou também pode condená-los ao fracasso. A estudante de administração tinha tudo em mãos, mas não soube aproveitar.

Entenda abaixo os motivos que fizeram Larissa ser eliminada do BBB 22

1. Muito falou e pouco fez: mais uma planta na casa?

Quando ainda estava na Casa de Vidro, Larissa tinha como principal promessa movimentar a casa, afinal, ela sabia que uma das principais reclamações do público era a falta de posicionamento de boa parte dos participantes.

A sister até que movimentou a casa quando, ao lado de Gustavo, deu um voto em Bruna assim que entrou na casa, com a justificativa de que a dançarina não se posicionava. Porém, em questão de dias, a pernambucana demonstrou estar seguindo o mesmo caminho: ia nos mesmos alvos durante as dinâmicas e não protagonizou nenhum grande momento dentro do reality.

2. Um por um: a rejeição do público ao quarto Lollipop



Como os brothers já perceberam, todo integrante do quarto lollipop é eliminado quando vai ao paredão. E a modelo entrou na casa sabendo da rejeição que boa parte dos lollipopers sofriam. Mas, mesmo assim, preferiu se manter aliada a eles, dentro de uma rede de proteção e uma “panela” conhecida pela perseguição a outros brothers e fofocas maldosas.

A pernambucana foi inclusive “traída” por Eliezer e Vyni. Os demais integrantes do quarto combinaram de votar em Douglas para salvar a sister do paredão mas os dois votaram em Jessi. Se isso não tivesse acontecido, a nordestina não teria sequer sido emparedada.

3. Escolheu os rivais errados: dramas e “Maria vai com as outras”

Dentro da panelinha “Lollipop”, Larissa se perdeu completamente no objetivo de movimentar a casa. A modelo ia sempre nos mesmos alvos: Arthur e Natália, que são opções de voto comuns na casa, mas também favoritos ao prêmio.

A sister também ficou conhecida pelas “pipocagens” nas dinâmicas e pelas “paranoias” com relação a outros brothers. Uma vez ela chegou a afirmar que Pedro Scooby jogou um limão podre no lixo para provocá-la,já que a fruta é o emoji dela fora da casa.

