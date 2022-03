Protesto de professores municipais suspende aulas em Gandu e outras quatro cidades baianas

Professores da rede municipal de ensino de Gandu, Wenceslau Guimarães, Teolândia, Presidente Tancredo Neves e Nova Ibiá fazem protesto nesta segunda-feira (21). Mobilização é em favor do pagamento do piso salarial nacional da categoria, estabelecido em 33,24%.

De acordo com a categoria, as prefeituras dos cinco municípios têm se negado a cumprir o novo piso salarial, e alegam falta de verba. Por conta do protestos, as aulas municipais foram suspensa nas localidades.