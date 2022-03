Protestos de caminhoneiros contra preço do combustível causa engarrafamento na BA-523

Por causa da manifestação, duas faixas da rodovia estadual estão bloqueadas. A categoria protesta contra o aumento do valor com combustível e preço de paridade de importação (PPI).

Este não é o primeiro protesto realizado pelos caminhoneiros no mês de março em rodovias baianas. No dia 12, houve queima de pneus em manifestação na BR-116 entre as cidades de Jaguaquara e Jequié. No dia 9, o protesto foi no acesso do anel rodoviário de Feria de Santana.