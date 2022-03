Prova do líder: relembre as disputas mais demoradas do ‘BBB’; recorde é de 42 horas

Foto: Reprodução / TV Globo Nem se os participantes do “Big Brother Brasil 22” quiserem eles poderão bater recordes históricos com a prova de resistência iniciada na última quinta-feira, dia 10. Como uma duração máxima, de 24 horas, foi delimitada, com a possibilidade de definição do resultado por sorteio (clique aqui para entender), o máximo que o vencedor poderá entrar para a história de desafios mais longos é no quinto lugar e isso se o prazo máximo das 24 horas for flexibilizado. Veja abaixo os recordes:

O recorde de duração é do “BBB 18”, com Ana Clara Lima e Kaysar e suas 42 horas e 58 minutos. A disputa também foi interrompida e os brothers precisaram decidir entre eles quem ficaria com a liderança (que ficou com a carioca). Na prova, os dois estavam em uma plataforma giratória e ambos ganharam um carro.

O segundo lugar é do “BBB 12”, com uma disputa logo na primeira semana. Kelly, que terminou o reality na quarta colocação, e Jakeline, que mais tarde foi a terceira eliminada, ficaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro.

O terceiro lugar também foi para o “BBB 18” e também para Kaysar. Dessa vez, o sírio ganhou sozinho, após 29 horas e 28 minutos. Jéssica, aquela do “levanta a cabeça, princesa”, foi a rival no desafio e não apertou o botão, que era necessário a cada vez que um alarme soasse.

O quarto lugar é para a vencedora do “BBB 20”, Thelma Assis. A médica ficou 26 horas e 25 minutos abraçada em um totem giratório. Mari Gonzalez foi a penúltima a deixar a prova. Na época, a paulista se irritou com colegas do confinamento que sugeriram que a baiana a teria deixado vencer. Foto: Reprodução / TV Globo

Entre as provas mais longas, o quinto e o sexto lugar envolveram pouco mais de 24 horas entre os que permaneceram e são esses lugares que a prova do “BBB 22” poderá ocupar, isso se o tempo for flexibilizado. É que Tadeu Schmidt explicou no ao vivo que quando o programa de sexta-feira começar um sorteio vai eliminar os participantes que restarem. Isso significa que se a eliminação se der de forma paulatina, enquanto o reality show é exibido na TV, as 24 horas poderão ser flexibilizadas.

O quinto lugar é do “BBB 19”, que durou 24 horas e 50 minutos e teve Paula, que se consagrou campeã da edição, como vencedora da prova. A mineira superou Gabriela. No desafio, os confinados enfrentavam momentos que representassem os elementos água, ar, terra e fogo. O público votava no Gshow o que queria ver no momento.