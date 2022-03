PSG Academy promove visita de Head Coaches em março; saiba mais

A PSG Academy possui atualmente duas unidades no estado da Bahia, uma em Salvador e a outra em Lauro de Freitas, que é referência e possui alta representatividade dentro da rede francesa da PSG Academy Brasil, que atualmente possui 35 unidades em todo o território nacional. A unidade Villas possui 10 mil m² e ocupa todo o quarto andar do Parque Shopping Bahia. São 4 campos de futebol 7, com medidas oficiais, 1 campo de futebol 11 e 6 quadras de areia com medidas oficiais.

Inaugurada em outubro de 2021, a unidade Salvador segue o conceito premium de instalações, localizada no terraço do Shopping Bela Vista, a unidade da capital baiana chama atenção pela sua bela estrutura e os 3 campos society com arquibancadas. Em ambas unidades possuem conforto, segurança, estacionamento privativo e capacidade para atender mais de 500 alunos, e atendem crianças dos 3 aos 17 anos em turmas com níveis de iniciação, intermediário e de competição.

Entre os dias 24 e 26 de março as unidades Villas e Salvador irão receber a visita do Head Coach Mundial da PSG Academy Benjamin Houri e o Head Coach Brasil Igor Vaz. Durante a visita, a dupla promoverá uma Coach Clinic para o departamento técnico das unidades, além de avaliar atletas e conhecer as grandes estruturas das unidades. Inclusive vão conhecer pessoalmente Fred Almeida Cardoso de Lemos, o goleiro “Fredinho”, que com apenas 11 anos é o único baiano entre os 22 brasileiros convocados para representar o Brasil na Paris Academy World Cup 2022 que será realizada em Paris, na França, entre 14 e 18 de maio. A notoriedade durante a Cup Brasil, os campeonatos locais e a dedicação nos treinos renderam ao “paredão” a vaga de titular na equipe brasileira Sub11 na Paris Academy World Cup, que é hoje a grande vitrine para todos os atletas e as PSG Academy do planeta.

O “paredão” irá passar uma pré-temporada em São Paulo junto com a equipe afim de se preparar para o torneio internacional, e de São Paulo embarcam rumo a Paris.