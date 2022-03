PUC Minas recebe inscrições do Processo Seletivo Simplificado 2022/2

O período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado 2022/2 da PUC Minas está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados podem realizar as inscrições até o dia 3 de agosto. De acordo com a instituição, os candidatos que realizarem as inscrições após o dia 21 de março concorrerão às vagas ofertadas para o segundo semestre deste ano.

O processo seletivo conta com duas modalidades de ingresso. Desse modo, é possível realizar a inscrição para a seleção via aplicação on-line de prova de redação ou para o sistema de aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições devem ser feitas no site da PUC Minas. Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa no valor de R$ 35,00. O valor da taxa é o mesmo para as duas modalidades.

A instituição vai aceitar as notas das edições do Enem de 2012 a 2020. O candidato deve indicar a edição na qual obteve o melhor desempenho no ato de inscrição.

Os candidatos que optaram por fazer a prova de redação e que necessitam de atendimento especializado devem enviar a solicitação até 24 horas após a inscrição para o seguinte endereço de e-mail: fconcursosatendimento@pucminas.br.

De acordo com os editais, a instituição está ofertando vagas em diversos cursos de graduação ministrados nos campi de Belo Horizonte (Barreiro, Coração Eucarístico, Praça da Liberdade e São Gabriel), Betim, Contagem, e no interior, em Poços de Caldas e Serro. Além disso, há vagas para a PUC Minas Virtual.

Acesse o site da instituição para mais detalhes.

