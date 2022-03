Punta Cana: conheça o destino mais visitado do Caribe

Foto: Acervo Erick Issa Viajar para o Caribe é o sonho de muita gente. E acredite: esse sonho pode se tornar real. É bem comum encontrar boas promoções saindo de Salvador para esse destino. A companhia aérea Gol opera voos diretos entre o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e a República Dominicana. Fique de olho nas promoções. Também é possível viajar até Punta Cana fazendo conexão em outros países da América Latina com companhias aéreas como a Copa (Panamá), a Avianca (Colômbia), a Aeroméxico, dentre outras. Vamos ao que interessa então! Uma vez em Punta Cana, o que devo fazer? Antes de tudo, você precisa saber que esse destino é abarrotado de resorts que funcionam no sistema all inclusive (tudo incluído). Muita gente viaja a Punta Cana e passa todos os dias da viagem dentro desses empreendimentos. Isso é comum porque estão quase todos situados à beira do mar, além de possuírem piscinas, diversos restaurantes, spa, academia, farmácias, shoppings e tudo mais. A estrutura é realmente pensada para que o visitante não se preocupe com nada.

Foto: Acervo Erick Issa

Mas e aí, eu vou sair do Brasil pra ficar dentro de um resort trancado? Isso vai depender de que tipo de viajante você é. Eu me hospedei em um desses resorts, mas nem por isso fiquei trancado lá. Saiba que também é possível se hospedar em hotéis ou pousadas com preços mais acessíveis e aproveitar a praia. Se estiver com viagem a Punta Cana, tente se hospedar na região conhecida como Bávaro. É onde você vai encontrar bares, restaurantes, lojas, mercados e tudo mais. Se estiver num resort, já sabe que não precisa se preocupar com nada disso. Ainda falando sobre esses complexos hoteleiros, por lá ficam todas as redes famosas e outras não tão famosas. É possível encontrar Palladium, Iberostar, Riu, Barceló, dentre outros. Uma pousada que conhecemos, com bons preços, boa localização e ótimo atendimento é a Riviera Punta Cana Eco Travelers. Nesta pousada fica uma agência de turismo que cobra valores bem mais baratos para os passeios. E não precisa estar hospedado nela para comprar os passeios.





Por falar em passeios, há algumas opções para fazer em Punta Cana. O melhor passeio é sem dúvida para a Isla Saona. Normalmente, é cobrado 90 dólares por este passeio, mas na agência que falei é possível achar por 55 dólares. Também é possível comprar os passeios em reais através de um dos sites brasileiros que revendem excursões, como hurb e até mesmo pelo Airbnb. Mas voltando a falar na Isla Saona, você precisa saber que esse é um passeio de dia inteiro. Almoço e bebida estão inclusos no valor pago pelo turista. Aproveite para curtir um dia numa das mais belas praias caribenhas. A água tem uma tonalidade que vai te deixar de boca aberta. Antes de chegar a ilha, há uma parada em um banco de areia de águas límpidas para observar as estrelas do mar. Lembre-se que é proibido retirá-las do mar. Elas podem morrer caso isso ocorra, então não o faça, mesmo que o guia incentive. Importante saber também que os guias dominicanos se beneficiam de uma fake news para atrair visitantes a Isla Saona. Eles dizem que neste lugar foi gravado o famoso filme A Lagoa Azul. Isso não é verdade! O filme foi gravado nas Ilhas Fiji, bem distante dali. A Isla Saona é tão linda que nem precisava dessa fake news para vender passeios, mas já que eles insistem nesta história, pelo menos você irá sabendo a verdade. Ah! Não deixe de provar uma pina colada feita direto do abacaxi que é servida à beira mar na Isla Saona.

Foto: Acervo Erick Issa

Outro passeio de dia inteiro e, que recomendo caso tenha tempo, é ir para a capital Santo Domingo. Situada a apenas 193Km de Punta Cana, a cidade tem muito a ser explorado, inclusive o turismo histórico, afinal foi aqui, em 1492, que Cristóvão Colombo pisou na América pela primeira vez, vindo a fundar a primeira cidade do continente, que é a própria Santo Domingo. Nesta excursão, você vai conhecer pontos como o Parque 3 Ojos, o Faro a Cólon, a Zona Colonial, o Palácio Presidencial, a primeira catedral da América, o Panteon de la pátria, dentre outras coisas. Outros passeios oferecidos e que podem ser opção caso tenha tempo e dinheiro são a Isla Catalina, Parasailing, cenote olho azul, passeio de helicóptero, nado com golfinhos e observação de baleias. Não julgo que seja imprescindível fazer esses passeios. Os dois principais passeios são mesmo para Isla Saona e Santo Domingo. Se você fizer esses, já está de bom tamanho. Aproveite o restante dos dias para descansar e curtir a praia. Uma dica importante é que ao chegar ao aeroporto você será abordado por diversos taxistas. Recomendo que reserve seu transfer antes, como eu fiz, ainda no Brasil pelo Decolar pagando em reais. O valor não é caro. Pode ser a partir de R$ 25 por pessoa em van compartilhada ou R$ 55 em carro privativo. Também é importante saber que não é necessário que você troque dólares por pesos dominicanos. Absolutamente todos os lugares turísticos aceitam dólares, não precisando usar a moeda local. O Uber funciona aqui, mas, no caso dele, prefira pagar em cartão de crédito ou pesos dominicanos.

Foto: Acervo Erick Issa