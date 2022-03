Existem diversos fatores de satisfação no trabalho. Alguns relacionam-se a questões mais práticas, como a própria execução de atividades, enquanto outros estão mais relacionados com a remuneração, por exemplo.

Ao longo deste texto, portanto, apresentamos alguns desses fatores, para que você possa conhecê-los e, quem sabe, colocá-los em prática no seu dia a dia de trabalho. Acompanhe.

Quais os fatores de satisfação no trabalho?

São muitos os fatores de satisfação no trabalho que poderíamos listar aqui. Inclusive, se você questionar algum colega, pode ser que ele liste outros fatores, diferentes dos que estão aqui e dos que passam pela sua mente.

No entanto, o intuito deste conteúdo é lhe ajudar a refletir sobre a sua rotina de trabalho. Como ela tem andado? Como tem se desenvolvido? Pense sobre isso e, a partir disso, analise a sua satisfação:

1. Remuneração adequada e justa

A remuneração é um dos pilares da satisfação no trabalho. Quando ela não é justa, ou até é justa, mas pouco adequada para a vida do sujeito, a tendência é que o mesmo se sinta insatisfeito com a execução das suas atividades diárias.

Mas, como você pode resolver essa questão? Bem, isso pode ser bastante complexo. Mas o ideal é sempre buscar o desenvolvimento e crescimento profissional, visando agregar cada vez mais valor à sua carreira.

Além disso, é necessário ter a atitude de pedir um aumento, caso seja pertinente. Afinal, do que adianta apenas “reclamar” da situação?

2. Ambiente de trabalho organizado e agradável

Um ambiente de trabalho que seja organizado e agradável também é importante. Quando estamos em um espaço bagunçado, pouco iluminado, sem circulação de ar e muito apertado, podemos nos sentir completamente desconfortáveis.

E como seria possível investir em fatores de satisfação no trabalho se, no fundo, nos sentimos sem conforto algum no ambiente de trabalho? Pois é!

Por isso, se for pertinente, mude algumas configurações no ambiente de trabalho, ou então, converse com o seu chefe sobre essa necessidade.

3. Oportunidade de aprender e crescer

A oportunidade de aprender algo no trabalho e, assim, crescer por conta disso, é algo que impacta diretamente na nossa satisfação. Isso porque enxergamos valor em quem somos, afloramos a nossa autoestima e construímos uma trajetória mais benéfica para nós mesmos.

4. Relacionamentos interpessoais equilibrados

Os relacionamentos interpessoais também nos auxiliam quando o assunto são os fatores de satisfação no trabalho. Afinal, quando temos boas relações no ambiente de trabalho, tendemos a nos sentir mais confiantes, seguros e confortáveis.

Além disso, sabemos que temos as outras pessoas ao nosso lado, prontas para tirar dúvidas e nos ajudar quando necessário. Tudo isso pode nos ajudar a construir um espaço de trabalho mais agradável e feliz.

5. Sentimento de realização profissional

A realização profissional também é importante. Por meio desse sentimento nós nos sentimos mais satisfeitos com o que fazemos todos os dias. Mas como se sentir realizado se a satisfação não existe?

Sabemos que parece paradoxal, mas a verdade é que esse sentimento de realização surge quando sentimos que alcançamos um sonho, como por exemplo, um emprego que almejamos por muito tempo.

Embora você possa estar se sentindo deslocado, houve uma realização profissional. E agora é preciso batalhar pelo crescimento.