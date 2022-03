Qual a melhor cera para carro? Confira as dicas e aprenda como polir em casa

Afinal, qual a melhor cera para carro? Se você pretende encerar o seu carro e nunca fez isso antes, fique tranquilo, pois vamos te dar dicas incríveis para realizar esta tarefa. Você vai descobrir qual a melhor cera para o carro, de acordo com um especialista. Além disso, vai aprender a técnica correta para isso. Então, confira agora!

Escolher qual a melhor cera para carro é o primeiro passo para polir o veículo em casa, já que o produto é a base do polimento. O polimento é apenas um dos cuidados para a manutenção da limpeza de um veículo, estando interligada à higienização e lavagem adequadas.

Além disso, polir o veículo com frequência é uma alternativa interessante para reduzir o número de lavagens do carro e, assim diminuir, o seu impacto para o meio ambiente. Pensando nisso, selecionamos algumas dicas para você escolher a melhor cera para o carro e aprender a fazer o polimento em casa. Confira abaixo.

Segundo o químico Fernando Pagotto em entrevista ao Estadão, a melhor cera para o carro é definida pela idade da pintura, indicando as seguintes ceras:

Para veículos antigos com pintura oxidada ou queimada: use cera revitalizadora com propriedades abrasivas;

O mercado apresenta uma diversidade de produtos para cuidados com veículos em geral, cabendo assim ao consumidor descobrir qual se encaixa melhor em suas necessidades e, de fato, será um investimento. No caso da cera automotiva não é diferente.

Para te ajudar nesta pesquisa, elencamos alguns tipos de ceras automotivas e suas respectivas funções:

Cera líquida: Ideal para remover os riscos superficiais e proteger o verniz do veículo. Você pode utilizar de mês a mês. Você pode aplicar com esponjas apropriadas ou algodão apenas com movimentos circulares. Cada aplicação pode durar 40 minutos e você deve removê-la com panos de microfibra;

Cera em pasta: Ideal para remover os riscos profundos. Deve ser aplicada com esponjas apropriadas ou algodão apenas com movimentos circulares, evitando assim riscos na pintura do carro. A aplicação dura, em média, 1 hora. Não deve ser usada com frequência, pois sua forte composição pode danificar a aparência do veículo: diminuindo o seu brilho e verniz. Pode ser usada a cada 6 meses. Lembre-se: não aplique essa cera em um carro que esteja exposto ao sol;

Cera de lava rápido: Ideal para dar brilho (temporariamente) a pintura do carro. Não remova manchas ou sujeiras. Além disso, pode provocar manchas em carros de cores escuras. Use com cuidado!