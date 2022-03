Quando os créditos de até R$ 3 mil via Caixa serão liberados?

A situação econômica do país não é a das melhores. Neste momento, estima-se que o Brasil conta com mais de 60 milhões de inadimplentes, ou seja, cidadãos que não podem obter crédito na praça. No entanto, a Caixa Econômica Federal inovou e lançou há algumas semanas uma nova linha de crédito de até R$3 mil.

A nova modalidade de crédito desenvolvida pelo banco poderá ser contratada até por quem está com o nome inserido no SPC ou Serasa, por exemplo. De acordo com informações da CAIXA, o valor de até R$ 3mil atenderá cerca de 20 milhões de pessoas, incluindo àquelas que estão negativadas nos órgãos de proteção ao crédito.

A princípio, é importante confirmar que a CAIXA confirmou que a nova modalidade será lançada, mas até o momento não revelou detalhes sobre o início da liberação dos valores. O que se sabe neste momento é que a liberação deverá acontecer via aplicativo Caixa Tem, com juros baixos e com condições especiais.

Empréstimos de até R$ 3 mil da Caixa

A Caixa pretende lançar ainda neste mês de fevereiro uma linha de crédito com empréstimos de até R$ 3 mil. Umas das vantagens é que para contratação não será exigido uma análise prévia de crédito. Logo, quem está negativado poderá contratar.

De acordo com a instituição, a intenção é atender mais de 20 milhões de brasileiros com a nova oferta. De todo modo, a Caixa ainda não divulgou mais detalhes sobre o empréstimo. Porém, quem precisa de crédito urgentemente pode optar pela modalidade de penhor.

Penhor da Caixa

Nesta modalidade, para contratar o empréstimo o interessado deve penhorar, ou seja, colocar em garantia algum bem para assegurar o pagamento da dívida. Os juros do crédito são baixos quando comparados aos aplicados no mercado.

De modo geral, na categoria de penhor, é possível colocar como garantia bens valiosos, tais como: pratarias, joias, canetas de alto valor, relógios, entre outros.

Empréstimo com garantia de imóvel

Uma modalidade de crédito muito popular no exterior está ganhando forças no Brasil. Trata-se do empréstimo com garantia de imóvel, que possui uma das menores taxas de juros já vista para o seguimento.

Esse tipo de empréstimo é muito utilizado para negociar dívidas caras, como investir em um negócio e realizar projetos pessoais, estudar fora, reformar a casa, fazer um casamento, entre outros.

Como funciona?

Como o próprio nome sugere, o empréstimo utiliza uma propriedade para garantir o pagamento das parcelas. Diante disso, o cliente indica para a instituição financeira que não apresenta riscos de inadimplência e que consegue pagar as mensalidades com juros baixos.

Logo, para contratar um empréstimo como esse o interessado deve ter como pré-requisito um imóvel registrado em seu nome, podendo ser residencial ou comercial. Além disso, durante todo o contrato, a propriedade continua em nome do contratante que pode ainda usufruir do seu bem.

Vantagens do empréstimo

Juros baixos, a partir de 1,15% ao mês;

Prazos longos para pagamento, de 60 a 180 meses;

Valores altos com o empréstimo, podendo chegar até 60% do imóvel;

Pode usufruir do imóvel, sem precisar vender ou alugar.