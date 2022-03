‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: Paula machucará o pé de Neném para não ter que jogar futebol

No capítulo desta quarta-feira (16), de “Quanto Mais Vida, Melhor!”, a empresária vai ter uma atitude desesperada para não pisar na bola, literalmente, no corpo de Neném.

E o jeito Paula Terrare será pegar um dos troféus de Neném na estante do quarto dele e jogar com força em cima do pé do jogador! Essa doeu! Será que a empresária vai conseguir se manter longe da bola? Não perca os próximos capítulos da sua novela das 7!