‘Quanto mais vida melhor’: veja o que vai rolar nos capítulos de 21 a 26 de março

Segunda-feira (21) – Capítulo 103

Neném/Paula e Paula/Neném decidem ir até o quarto onde Flávia/Guilherme está. Guilherme/Flávia tem uma ideia para salvar os amigos e todos fogem do Arriba Caracas. Daniel se preocupa com Celina. Guilherme/Flávia resolve levar Flávia/Guilherme para a mansão. Flávia/Guilherme se preocupa com a saúde de Celina, que a destrata. Celina se irrita ao descobrir que Flávia/Guilherme dormirá no quarto do filho. Neném/Paula conversa com Ingrid. Edson canta para Nedda. Tucão manda Roni encontrar Pink. Flávia/Guilherme pensa em Guilherme/Flávia. Neném/Paula e Paula/Neném resolvem contar a verdade para Ingrid.

Terça-feira (22) – Capítulo 104

Ingrid fica assustada com a revelação e busca abrigo na casa de Murilo. Roni procura por Pink na casa de Juca. Osvaldo abandona Nedda. Neném/Paula sofre por causa de Rose. Guilherme/Flávia afirma a Flávia/Guilherme que Celina não está bem. Daniel leva Celina até a clínica do filho. Neném/Paula vai falar com Ingrid na casa de Murilo. Joana estranha que Flávia/Guilherme se preocupe com Celina. Paula/Neném sugere que Rose e Neném façam juntos a nova campanha, e Carmem gosta da ideia. Neném/Paula procura Rose. Roni persegue Flávia/Guilherme.

Quarta-feira (23) – Capítulo 105

Durante a perseguição, Roni atropela Juca. Rose se emociona ao ver Tigrão e Neném/Paula abraçados. Flávia/Guilherme se esconde no bar de Teca. Guilherme/Flávia e Daniel repreendem Deusa por desconfiar do estado de Celina. Neném/Paula afirma a Nedda que convencerá Osvaldo a voltar para casa. Ingrid toca com Murilo e Vanda na Pulp Fiction. Paula/Neném enfrenta dois homens no restaurante, e Carmem se maravilha. Trombada avisa a Neném/Paula que ele precisa estar bem para o próximo jogo. Roni encontra Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia juntos.

Quinta-feira (24) – Capítulo 106

Roni sequestra Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia. Paula/Neném e Carmem expulsam os homens do restaurante. Neném/Paula pede ajuda de Tina e Bianca para jogar futebol. Roni explica a Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia seu plano contra Tucão. Paula/Neném descobre a senha de Carmem. Roni marca um encontro de Pink com Tucão. Flávia/Guilherme e Guilherme/Flávia contam para Prado e Nunes o plano de Roni. Flávia/Guilherme chama Guilherme/Flávia de Rose e é expulso do quarto. Ingrid vai falar com Neném/Paula. Paula/Neném passa a senha para Marcelo e Carmem descobre que o cofre foi aberto.

Sexta-feira (25) – Capítulo 107

Carmem conta sua história para Paula/Neném. Daniel incentiva Guilherme/Flávia a esquecer Rose. Carmem demite Marcelo e Paula/Neném. Celina e Valdirene conspiram contra Deusa. Joana se sente mal e Marcelo a ajuda. Teca pede para trabalhar na padaria de Juca. Neném/Paula teme precisar entrar em campo no jogo da final. Prado e Nunes grampeiam Flávia/Guilherme para o encontro com Tucão. Murilo questiona Guilherme/Flávia ao vê-lo cantar a música que ele fez para Flávia.

Sábado (26) – Capítulo 108

Guilherme/Flávia pensa em contar a verdade para Murilo. Neném/Paula garante a Paula/Neném que Rose reatará com ele. Rose se emociona ao falar de Neném. Valdirene arma para Deusa. Flávia/Guilherme beija Guilherme/Flávia. Carmem exige que Neném/Paula entre em campo. Paula/Neném se desespera ao ver Neném/Paula se arrumar para entrar em campo. Roni impede Guilherme/Flávia de procurar Flávia/Guilherme. Flávia/Guilherme dança para Tucão. Neném/Paula entra em campo.

