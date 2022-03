‘Quanto Mais Vida, Melhor!’: veja os resumos dos capítulos de 28 de março a 2 de abril

Neném/Paula é derrubado pelo zagueiro adversário e fica furioso. Flávia/Guilherme tenta convencer Tucão a confessar seus crimes. Neném/Paula se desespera ao saber que terá que bater um pênalti. Daniel desconfia da doença de Celina. Flávia/Guilherme consegue uma confissão de Tucão. Nedda faz uma promessa para que Neném ganhe o jogo. Teca se insinua para Juca. Tucão encontra a escuta em Flávia/Guilherme, e a polícia invade a Pulp Fiction. Tucão ameaça Flávia/Guilherme.

Neném/Paula bate o pênalti e termina o jogo. Guilherme/Flávia salva Flávia/Guilherme e Tucão é preso. Flávia/Guilherme confidencia à Deusa que está apaixonada por Guilherme/Flávia. Guilherme/Flávia encontra a aliança de casamento do médico e fica enfurecido. Rose pensa em Neném. Daniel flagra Valdirene sozinha na cozinha e fica desconfiado. Paula/Neném obriga Neném/Paula a falar com Rose. Flávia/Guilherme se declara para Guilherme/Flávia.

Flávia/Guilherme não consegue impedir Guilherme/Flávia de sair de casa. Neném/Paula reclama da alegria de Paula/Neném depois do telefonema de Rose. Guilherme/Flávia se encontra com Neném/Paula. Flávia/Guilherme procura por Guilherme/Flávia na casa de Juca. Valdirene ameaça Celina. Gabriel avisa Carmem das mudanças que fará em seu bar. Celina e Tigrão não aceitam a decisão de Guilherme/Flávia de sair de casa. Marcelo entrega para Paula/Neném a fita de Celso que encontrou no cofre de Carmem. Nedda leva Neném/Paula para falar com Roni. Ingrid revela para Murilo a troca de corpos.

Roni se recusa a almoçar na casa de Nedda. Flávia/Guilherme convence Celina a aceitar sua presença na mansão. Paula/Neném conta para Neném/Paula que Roni é o pai de Tina. Tigrão discute com Guilherme/Flávia. Daniel mostra a Flávia/Guilherme seu barco, e ela tem uma ideia. Neném/Paula e Paula/Neném tentam assistir à fita de Celso. Rose fala animada de Neném para Joana. Gabriel convida Murilo, Ingrid e Vanda para tocarem em seu bar. Edson decide ir com Roni ao almoço na casa de Nedda. Guilherme/Flávia briga com Flávia/Guilherme.

Neném/Paula e Paula/Neném se divertem com o que ouvem na fita de Celso. Carmem descobre que a fita de Celso sumiu e se desespera. Roni avisa à Nedda que vai com Edson ao almoço, e ela fica preocupada. Flávia/Guilherme pede ajuda a Murilo. Guilherme/Flávia pede para Rose conversar com Tigrão. Neném/Paula perde a fita de Celso. Guilherme/Flávia decide viajar. Gabriel chama Cabeça para grafitar em seu bar. Paula/Neném incentiva Ingrid a tocar com Murilo e Vanda. Nedda fala que Edson irá para o almoço com Roni, e a família se revolta. Rose surpreende Soraia no quarto com Tigrão. Guilherme/Flávia avisa à Flávia/Guilherme que vai viajar.