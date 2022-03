quanto tempo tenho para movimentar o dinheiro?

O Governo Federal concluiu ainda na última semana os pagamentos de fevereiro do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações do Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões de pessoas receberam o benefício nos últimos dias. Ainda segundo o Ministério da Cidadania, todos eles receberam R$ 50. Pelo menos é isso o que se sabe até este momento.

O que se sabe é que a próxima liberação do projeto só deve acontecer mesmo no próximo mês de abril. É que de acordo com o programa oficial, o Governo Federal só tem obrigação de pagar o benefício a cada 60 dias. Como já existiu uma liberação em fevereiro, não haverá nenhum tipo de repasse em março. Pelo menos é isso o que as informações de bastidores estão dizendo.

Nas redes sociais, é possível perceber que muita gente ainda tem dúvidas sobre esses pagamentos. Uma dessas questões gira em torno do tempo que cada um tem para movimentar essa quantia. Afinal de contas, o cidadão pode perder o dinheiro se demorar para usar a quantia que é recebida pelo Governo no vale-gás nacional?

De acordo com o Ministério da Cidadania, a resposta é sim. Todo usuário do vale-gás nacional pode perder o benefício caso não movimente o dinheiro. Segundo o projeto, todo mundo tem que mexer no montante em um intervalo de no máximo 120 dias contando do exato momento em que o Governo Federal libera a quantia para essas pessoas.

É um sistema, portanto, que é muito semelhante ao que se vê no Auxílio Brasil. Neste programa, os usuários também possuem 120 dias de prazo para poder movimentar o dinheiro do projeto. Caso contrário, essa quantia volta para os cofres públicos. Isso porque o Governo vai considerar que você não precisa deste montante.

O que é a movimentação

Muita gente acaba confundindo um pouco o conceito desta regra. Quando se fala em movimentação do dinheiro do vale-gás, muita gente acaba imaginando que estamos falando apenas da questão do saque da quantia em espécie.

Mas essa não é a única forma de movimentação. De acordo com as informações oficiais, o que se sabe é que o cidadão pode movimentar o dinheiro de casa mesmo. Isso quer dizer que você não precisa sair para poder mexer em um caixa eletrônico.

Casos de não movimentação normalmente ocorrem com pessoas que não sabem que estão dentro do benefício. Isso é comum porque a seleção para o vale-gás não exige inscrição. Então esses cidadãos que não sabem que estão na folha de pagamento podem acabar se perdendo nas datas.

Quem recebe o vale-gás nacional

De acordo com o projeto original, o vale-gás nacional é um programa que atende pessoas que possuem cadastro ativo no Cadúnico. Além disso, esse cidadão precisa ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Estamos falando de R$ 606.

O programa em questão também diz que os usuários que fazem parte do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem receber esse projeto. Pelo menos é isso o que dizem as regras gerais.

O Governo Federal ainda não definiu quantas pessoas irão poder entrar no programa no próximo pagamento. E a tendência natural é que eles só falem sobre esse assunto nas próximas semanas. Em fevereiro, cerca de 5,6 milhões receberam.