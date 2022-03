Quarto Lollipop se desespera com eliminação de Jade: ‘sou a próxima’

A eliminação de Jade Picon na noite desta terça-feira (8) mexeu com os integrantes do quarto lollipop. Eles acreditam que sairão um por um, e Eslovênia declarou que vestirá a melhor roupa quando estiver no paredão.

““Eu vou vestir minha melhor roupa porque sei que eu vou sair. Só não sei qual é a ordem de nós quatro. As pessoas lá fora devem odiar a gente, isso que eu sinto”, falou a modelo.

“Amanhã vou arrumar a minha mala”, completou Lais.

Jade foi eliminada do BBB 22 com 84% em paredão contra Arthur e Lollipop. Outros quatro integrantes do Lollipop também deixaram o programa, como Brunna e Bárbara.

