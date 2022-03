Quatro homens morrem em confronto com a polícia em Cosme de Farias

Foto: Divulgação / SSP BA



Quatro homens morreram nesta sexta-feira (25) durante confronto com a polícia na localidade da Mangueira, que fica no bairro de Cosme de Farias. De acordo com informações da Polícia Militar, durante uma ronda da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT-A) Rondesp Atlântico, um grupo disparou contra os policiais e fugiram em direção a uma edificação abandonada.

O confronto continuou e 4 suspeitos ficaram feridos. Os envolvidos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram aos ferimentos.

Após a ação, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm; uma pistola calibre .40; um carregador de pistola calibre. 380 com quatro munições; dois revólveres de calibre 38; oito munições de calibre 38, um rádio transmissor; 200 micropipetas de centrifugação tipo eppendorf contendo cocaína; 27 buchas de maconha.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da PM e o caso também será investigado pela Polícia Civil.

