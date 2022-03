Quatro homens são presos em acampamento cigano na cidade de Alagoinhas

Foto: Divulgação/Ascom PC



Quatro homens foram presos em flagrante, na noite de quarta-feira (16), durante uma ação realizada no Acampamento Ciganos Papelão, que fica na cidade de Alagoinhas, interior da Bahia. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SPP), policiais da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas) estavam na região e quando o grupo percebeu a presença da polícia, efetuou disparos de arma de fogo.

“Nossos policiais estavam realizando diligências, quando informaram que estavam sofrendo uma emboscada de um grupo de ciganos armados. Enviamos apoio, ao chegar fomos recebidos a tiros, alguns deles conseguiram fugir e outros quatro foram presos”, explicou o coordenador da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), delegado Fábio Silva.

Após a prisão dos suspeitos, a polícia apreendeu uma grande quantia em dinheiro, armas, carros, cartões bancários, cheques e joias. Os presos são envolvidos em crimes de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio, organização criminosa e usura (cobrança de empréstimos). Os acusados foram encaminhados para a sede da Coorpin, onde seguem custodiados à disposição da Justiça.

