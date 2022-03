Quatro pessoas morrem após carro cair em ribanceira no extremo sul da Bahia

Foto: Divulgação/PRF

Um carro caiu em ribanceira e deixou quatro mortos, na manhã do domingo (6), na BR-101, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta das 6h, no km 908, no sentido Teixeira de Freitas x Linhares, no município de Nova Viçosa.

O veículo era conduzido pelo empresário Roberto Carlos Xavier Romeiro, de 55 anos. Ele perdeu o controle, saiu da pista e capotou em uma ribanceira de 40 metros. Além do motorista, estavam no veículo a esposa de Roberto, Elvira Garcia Xavier Romeiro, de 54 anos; Cleuza Garcia Gomes, de 60 anos, irmã de Elvira; e o genro do casal, Gabriel Soares Barcelos, de 20 anos. Todos morreram no acidente. De acordo com testemunhas, o grupo estava à caminho da formatura da filha do casal.

O local onde o carro caiu é de difícil acesso e isso dificultou a retirada dos corpos, que ficaram presos às ferragens. Na tarde do domingo, foi enviado um guincho ao lugar do acidente, para a remoção do automóvel.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas e liberados para os trâmites de sepultamento. Gabriel foi encaminhado para Colatina, no Espírito Santo, enquanto as outras três vítimas foram veladas na cidade de Eunápolis.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias