‘Que História é Essa, Porchat?’ estreia nova temporada na Globo a partir do dia 6

Durante a nova temporada do ‘Que História É Essa, Porchat?’, os causos inusitados, divertidos e, por vezes, até assustadores serão contados quase simultaneamente no GNT e na TV Globo. A partir do próximo dia 06, a quarta temporada do programa comandado por Fábio Porchat, que estreou ontem (29) no GNT, irá ao ar na TV Globo. Toda quarta-feira, inicialmente após o ‘BBB 22’.

Na nova leva de episódios, o apresentador retorna ao lado de convidados famosos e anônimos em um estúdio intimista, com plateia, para compartilharem suas experiências inesquecíveis. Taís Araújo, Ary Fontoura e a influenciadora digital Gkay são os participantes do programa de estreia. Nos programas seguintes, nomes como Glória Pires, Julio Andrade, Débora Bloch e Augusto Madeira também levarão ao palco histórias que nunca foram conhecidas pelo público.

Fábio Porchat está feliz com a nova dinâmica de exibição do ‘Que História É Essa, Porchat?’. “Estou animadíssimo, especialmente, pela nova temporada ganhar esse canhão que é estar na TV Globo, mais pessoas irão assistir e ouvir as histórias”, constata Porchat, que tem como diferencial a forma como conduz as narrativas dos convidados, fazendo com que as histórias ganhem mais ritmo, graça e leveza.

Ele revela que para isso acontecer precisa participar bastante de todo o processo de escolha das situações que serão contadas no programa. “Sou flanelinha das histórias (risos). Conheço todas com detalhes antes para criar o link, muitas vezes o convidado esquece um pedaço, então preciso estar junto para fazer com que as pessoas possam desempenhar melhor seu papel ali no programa”, conta o apresentador.