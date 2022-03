Queda de rocha em Capitólio foi ‘evento natural’, diz Polícia Civil

A queda de uma rocha que deixou 10 mortos no Lago de Furnas, em Capitólio, sul de Minas Gerais, foi dada como um evento natural. A Polícia Civil informou na sexta-feira (5), que não identificou culpados ou responsáveis pelo caso.

De acordo com o g1, a instituição disse que não foi verificada nenhuma ação humana que tivesse provocado a queda do paredão e pediu o arquivamento do inquérito.