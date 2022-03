Quem foi Popó Vaz? Relembre história de vida do influenciador trans

A morte precoce do influenciador trans Popó Vaz nesta segunda-feira (14) teve alta repercussão nas redes sociais. O artista de 37 anos era casado com o criador do canal ‘Põe na Roda’, Pedro HMC, e fazia uso da internet para combater a homofobia.

Natural de Belo Horizonte (MG) e morador de São Paulo (SP), Paulo Vaz era um dos únicos transexuais ativos na policial civil do país. Ele começou a namorar Pedro em 2018 e juntos o casal fazia uso da própria voz para defender a causa LGBTQIA+ e denunciar a transfobia no Brasil.

Popó foi encontrado morto no apartamento onde morava. A causa da morte não foi revelada.

