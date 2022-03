Quem não é do Auxílio Brasil poderá pegar o consignado do programa?

Cidadãos que não fazem parte do Auxílio Brasil não poderão pedir o empréstimo consignado do benefício. Quem disse isso foi o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, durante uma live de apresentação do tema ainda nesta segunda-feira (28). Ele respondeu algumas perguntas dos internautas.

De acordo com Guimarães, as pessoas que não estão dentro da folha de pagamentos do Auxílio Brasil não terão a possibilidade de pegar o consignado do programa. Segundo ele, eles não terão a oportunidade, porque a modalidade de empréstimo exigiria que o cidadão pagasse o crédito por meio de descontos nas parcelas.

O cidadão que não faz parte do Auxílio Brasil não terá como ter nenhum tipo de desconto já que ele não recebe de fato nenhum benefício. De qualquer forma, o indivíduo terá a possibilidade de pedir um empréstimo no sistema do Caixa Tem, que não funciona nos mesmos moldes do consignado em questão.

O presidente da Caixa disse ainda que não há uma data para o início do processo do consignado para os usuários do Auxílio Brasil. De acordo com ele, o Ministério da Cidadania ainda terá que abrir uma espécie de regulamentação para definir uma série de detalhes que ainda estão pendentes neste momento.

De acordo com informações de bastidores, o Governo Federal estima que pode começar a permitir o crédito consignado já no próximo mês de abril. No entanto, tudo dependeria de uma série de fatores. Há ainda a possibilidade de que a modalidade de crédito fique apenas para o segundo semestre deste ano.

Limite de 40%

Na mesma live, Pedro Guimarães também falou sobre a questão do desconto nas parcelas. Como dito, cada cidadão pode pedir um adiantamento do dinheiro e pagar a dívida através de abatimentos nos pagamentos do Auxílio Brasil.

O limite para os descontos será de 40%. Dessa forma, uma pessoa que recebe R$ 400 por mês no Auxílio Brasil, por exemplo, poderia ter que receber apenas R$ 240 mensalmente até que consiga pagar a dívida.

Assim como outros pontos, essa é uma regra que ainda precisa ser oficialmente regulamentada pelo Ministério da Cidadania. A pasta trocará de comando ainda nesta semana. Dessa forma, há uma chance de que o processo atrase.

Auxílio Brasil

Enquanto o consignado do Auxílio Brasil ainda não está oficialmente disponível, seguem valendo todas as normas naturais do programa. Cada cidadão ganha, no mínimo, R$ 400 por mês e neste momento não poderão existir descontos diretos.

A liberação do consignado não permitirá que outros bancos diminuam o valor do benefício para a cobrança de outras dívidas que o cidadão venha a ter com as instituições. Segue valendo a ideia de que os cidadãos é que devem decidir se utilizarão o dinheiro para pagar as dívidas ou não.

Nesta semana, o Governo Federal está concluindo as liberações da quinta rodada do Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 18 milhões de brasileiros estão dentro da folha de pagamentos deste mês de março.