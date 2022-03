Quem pode ser excluído do Auxílio Brasil em março? confira

Atualmente o novo programa atende mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, com um benefício de R$ 400.

Com a chegada do mês março, o Ministério da Cidadania já se organiza para uma nova rodada de pagamentos do Auxílio Brasil. Atualmente,, o novo programa atende mais de 18 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, com um benefício de R$ 400.

Cortes no Auxílio Brasil

Mensalmente, o Governo Federal realiza um pente fino nos dados dos beneficiários do Auxílio Brasil para se certificar de que todos ainda estão aptos a receber o benefício. É nesta reanalise que diversas famílias podem ser cortadas do programa.

Diante disso, todos os contemplados devem se atentar aos motivos que podem justificar o cancelamento do benefício. Veja a seguir as situações que mais ocasionam a exclusão da família na folha de pagamento do Auxílio Brasil:

Omissão de informação na inscrição do Cadúnico ;

; Informações não verdadeiras concedidas na inscrição;

Alteração no número de integrantes do grupo familiar não informadas (o falecimento integrante, por exemplo);

Não localização da família por período igual ou superior a 48 meses;

Alterações na renda familiar mensal;

Entre outros.

Concessão do Auxílio Brasil

Em contrapartida, do mesmo modo em que o governo corta algumas famílias do programa, outras são adicionadas. Veja o que é preciso cumprir para entrar no Auxílio Brasil:

Estar inscrita no Cadúnico com o cadastro devidamente atualizado;

Estar em situação de extrema pobreza (possuir renda familiar per capita inferior a R$ 105 ao mês)

Estar em situação de pobreza (possuir renda familiar per capita entre R$ 105,01 e R$ 210). Neste caso, ainda é preciso que a família possua, ao menos, uma gestante ou menor de 21 anos na composição.

Calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de março

Os repasses do benefício ocorre segundo o digito final do Número de Identificação Social (NIS).

Final do NIS 1: 18/03;

Final do NIS 2: 21/03;

Final do NIS 3: 22/03;

Final do NIS 4: 23/03;

Final do NIS 5: 24/03;

Final do NIS 6: 25/03;

Final do NIS 7: 28/03;

Final do NIS 8: 29/03;

Final do NIS 9: 30/03;

Final do NIS 0: 31/03.