quem tem programa suspenso não precisa renovar depois

O Governo Federal deve seguir a partir da próxima semana os pagamentos da quinta rodada do seu Auxílio Brasil. De acordo com as informações oficiais, algo em torno de 18 milhões de pessoas receberam o benefício em questão no último mês de fevereiro. Pelo menos é o que dizem os dados oficiais do Ministério da Cidadania.

De acordo com as informações oficiais, alguns usuários do programa estão sendo surpreendidos com uma mensagem que está chegando no aplicativo do projeto. Essa mensagem diz que o cidadão teve o benefício suspenso. E o motivo desta suspensão é a questão do recebimento do chamado Seguro Defeso.

Para quem ainda não sabe, esse é um dinheiro pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pescadores. Acontece que pelas leis nacionais, esses trabalhadores não podem pescar durante o período da piracema. Durante esse intervalo de tempo, eles recebem uma ajuda de custo. É justamente o Seguro Defeso.

Enquanto esses trabalhadores recebem esse complemento, eles não podem receber o Auxílio Brasil. Isso porque o Governo Federal afirma que eles não precisam dessa ajuda. Mas logo depois desse prazo, eles voltam para o programa normalmente. Pelo menos essa é a promessa do Ministério da Cidadania. É o que se sabe.

E aí há um detalhe importante em toda essa história: não é preciso fazer nenhum pedido de renovação desse pedido. Então se você teve o benefício suspenso por causa do Seguro Defeso, saiba que não será necessário fazer nenhum tipo de renovação do pedido. O seu retorno para o Auxílio Brasil vai acontecer de maneira automática.

Cuidado com os links

É importante dizer isso porque os cidadãos que estão recebendo esses benefícios, ou que pelo menos estão tentando começar a receber, são os alvos principais de quadrilhas neste momento. E quem está dizendo é a própria Polícia Federal (PF).

Neste momento, vários criminosos estão usando as redes sociais para fazer com que as pessoas divulguem os seus dados pessoais. Em alguns momentos, até mesmo um link que parece inofensivo pode causar um grande estrago.

Então não acredite quando alguém disser que é preciso fazer a inscrição ou a renovação da mesma para se entrar no Auxílio Brasil. Isso não existe. O Governo Federal se baseia apenas na questão das informações do Cadúnico e nada além disso.

O Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu projeto social ainda no final do último mês de novembro. O objetivo inicial do programa foi substituir o antigo Bolsa Família. Mas inicialmente, pouca coisa mudou entre os benefícios.

De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, as principais novidades do novo projeto começaram a entrar em vigor neste ano de 2022. Desde o início de janeiro estima-se que cerca de 3,5 milhões de pessoas tenham entrado neste programa social.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, chegou a dizer que a ideia do Governo Federal é tentar manter a fila de espera para o programa zerada. Mas ainda não há garantia de que isso vai acontecer mesmo. Vai ser preciso esperar.