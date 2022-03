Quer comprar um carro? Feirão de seminovos oferece descontos e taxas diferenciadas

Após um queda no número de veículos vendidos no início de 2022, o empresário Ari Pinheiro Júnior, realiza o “Mega Feirão Pinheiro Veículos”, entre os dias 4 e 6 de março, das 12h às 21h, no Shopping Paralela.

No evento serão oferecidos diversos tipos de veículos que vão de R$ 39.900,00 a R$ 265.000,00, (carros populares e premium, nas categorias hatchs, sedãs, SUVs, utilitários e caminhonetes) com descontos especiais, transferência e tanque cheio grátis, além de condições de financiamento com taxas diferenciadas em até 60 meses.

A Pinheiro Veículo é uma das mais renomadas empresas do setor, possui 15 anos de mercado e é associada a ASSOVEBA – Associação de Revendedores de Veículos do Estado da Bahia, que reúne mais de 70 associados em todo o estado.

