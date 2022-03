Quer mais 15 dias? Veja dicas para prolongar o tempo entre as manutenções da Unha em Gel

Foto: divulgação/ internet

As vezes quando chega um certo período do mês o bolso aperta e fica difícil de colocar a manutenção das unhas como prioridade, não é? É recomendado pelas especialistas um tempo de pausa entre os cuidados de duas semanas, mas nem sempre é fácil cumprir o prazo.

Pensando em e ajudar a prolongar os tão rápidos 15 dias, o iBahia separou dicas de ouro para os cuidados com as unhas em gel. Principalmente se você é daquelas que toda hora resolve trocar a cor das unhas, se liga porque a primeira dica é valiosa. Então prepara o print e confere!

1. Não use acetona!

Sabemos que as vezes na hora da correria usar a acetona é mais simples, mas ao longo do tempo os compostos presentes nela podem corroer o gel, sendo assim troque por um removedor para unhas.

2. Cuidado com as tarefas do dia a dia

Coisas simples como lavar o cabelo, abrir latas ou qualquer movimento que seja direto na unha podem acelerar o processo de corrosão. Por isso, faça as ações usando as pontas do dedo e não com a unha. Se liga, separamos um vídeo com algumas dicas de como evitar que elas sejam dobradas e quebrá-las.

3. Quais produtos podem ser usados?

O cuidado ao usar produtos diretamente no alongamento é necessário, mas caso queira, os hidratantes e loções para mãos e cutículas estão liberados. Vale tomar cuidado com o óleo mineral na composição, o que vale tanto para fibras em vidro e unha em gel.

4. Não lixe a unha em casa

Nada de dar aquela velha “arrumadinha” no formato em casa, certo?! A manutenção deve ser sempre feita por um profissional, o que evita o aspecto grosseiro no alongamento e também a facilidade quebra.

Veja mais notícias sobre Beleza no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias