Quer reaproveitar caixas de suco e leite do tipo ‘tetra pak’? Veja dicas

Em diferentes tamanhos, as caixas de suco e leite que têm embalagens do tipo cartonada ou ‘tetra pak’ são 100% recicláveis e ainda podem ser reutilizadas.

Além de contribuir para o meio ambiente na redução de gastos de energia e água na produção de novas caixas, o reaproveitamento ainda pode servir para produção de artesanato. Que tal um extra no fim do mês?

Pensando nisso, o iBahia reuniu algumas dicas para você reutilizar as caixas grandes e pequenas do material. Confira!

Um dos excelentes exemplos de artesanato e decoração é uma caixinha porta-trecos. Para fazer a reciclagem de modo que a caixa se transforme você precisará apenas cortar, limpar e cobri-la com uma embalagem de presente, papel contact ou outro papel decorativo. Pronto, já pode guardar canetas, botões e outros objetos no seu porta-treco. Para conferir todo o passo a passo clique aqui.

As caixas de suco e leite também podem se transformar em peso de porta. Basta decorar a embalagem como você quiser e depois preencher com areia ou qualquer outro material que traga estabilidade e segurança. Ninguém merece uma porta batendo o tempo todo, não é? Veja aqui como fazer.

Outra dica é utilizar as caixinhas para armazenar líquidos congelados de maneira eficiente. Basta limpar bem a embalagem e despejar o líquido que deseja congelar. Não esqueça de fechar bem, seja com a própria embalagem – quando for possível, ou com papel filme, por exemplo. Quando retirar a embalagem congelada, não é necessário descongelar o recipiente inteiro, basta cortar a quantidade necessária e, em seguida, retire o papelão em volta do líquido para descongelá-lo. Uma ideia ótima para sopas, sobremesas, caldos e molhos.