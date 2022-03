A empresa de análise de dados Quod oferece oportunidades para pessoas com deficiência e 50+. São mais de mais de 30 vagas, entre posições efetivas e de estágio, para diversas áreas e funções. Todos os cargos são para atuação no modelo de trabalho híbrido no escritório da empresa em Alphaville, em São Paulo.

Há chances para Advogado Consultivo Sênior, Agile Master Sênior, Analista de Dados Pleno (Data Science), Analista de Dados Pleno (Delivery), Analista de Modelagem Júnior, Analista de Modelagem Pleno, Analista de Processos Júnior, Analista de Segurança da Informação Pleno, Analista de Suporte de Vendas, Coordenador de Infraestrutura, Coordenador de Modelagem em Fraude, Desenvolvedor Java Pleno, Especialista de desenvolvimento de atributos/features, Especialista de Modelagem, Especialista de Negócios e Requisitos, Especialista de Pré-vendas, Especialista de Produtos, Especialista em Dados, Estágio de Modelagem, Estágio em Dados, Estágio Jurídico Contencioso, Gerente de Processos, Técnico Administrativo II – Pós Vendas, entre outros.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a alguns benefícios como horário flexível, participação nos lucros, planos de saúde e odontológico, além de seguro de vida e Gympass.

Sobre a empresa

A Quod é uma empresa de análise de risco que nasceu da união dos cinco maiores bancos do país e utiliza a inteligência de dados para proporcionar melhores decisões para empresas de todos os portes. Com soluções de análise de crédito, antifraude e cobrança, auxilia empreendedores a evoluírem na gestão dos seus negócios e crescerem de forma sustentável.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do time da Quod deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://vempraquod.gupy.io/, para se candidatar e conferir a lista completa de vagas e seus requisitos.