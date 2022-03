Rafa Kalimann se revolta e nega ficada com Neymar: ‘Sem cabimento’

Rafa Kalimann não gostou nada de ver seu nome no meio de rumores sobre uma ficada com Neymar e apareceu nas redes sociais para desmentir a informação. A ex-BBB soltou o verbo através de seu perfil do Twitter na manhã desta segunda-feira (28).

“Agora pronto, já começamos a semana com fake news. Bom dia segunda-feira”, iniciou. “Não sei como ainda me indigno com notícias falsas e sem cabimento ALGUM em portais que (pra mim) seriam de respeito e profissionalismo. Já está ficando saturado, tá tirando a credibilidade de quem busca fazer um trabalho sério, com verdade”, soltou a apresentadora.