Rafa Kalimann surpreende ao posar de biquíni e mostrar corpo 10 kg mais magro; compare

Rafa Kalimann mostrou nas redes sociais o resultado de sua perda de peso e deixou os seguidores babando ao surgir com um micro biquíni no Instagram.

Ao som de um remix da música ‘Cool For The Summer’, a influenciadora mostrou os bastidores de uma foto que fez sozinha em casa e a boa forma.

“Estou focada em treino e na alimentação, mas também me conhecendo mais, me respeitando cada mais. Eu tô amando (a nova fase), estou me sentindo saudável, disposta. E acho que isso é o que mais importa”, disse.

A bela, que tem 1,72 de altura, garante que não tinha problema com o peso anterior, mas passou a se sentir mais disposta com o novo corpo.

“Gosto de me ver confortável comigo mesma, mas não era um desconforto como eu estava antes, mas hoje me sinto mais disposta, mais saudável, mais atenta com meu corpo. Independentemente das medida e de quanto eu perdi de peso, é mais importante estar bem comigo. Me olho e me sinto bem, assim como me sentia bem antes”.