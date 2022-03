RaiaDrogasil recruta profissionais em todo o Brasil

Está em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho? Saiba que esta pode ser a sua chance, já que a rede de farmácias RaiaDrogasil está recrutando profissionais em todo o Brasil. São mais de 580 vagas abertas para diferentes áreas e níveis de experiência, de estágio à supervisão.

O destaque fica para o cargo de atendente de loja, que reúne o maior número de postos de trabalho disponíveis. Para concorrer, os candidatos devem ter ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, além de boa capacidade de relacionamento interpessoal, já que serão responsáveis pelo contato direto com os clientes da empresa, auxiliando-os com dúvidas, operando o caixa e ajudando no recebimento, reposição e organização de mercadorias. Há, ainda, chances para Assistente Operacional, Orientador(a) de Loja, Farmacêutico(a), entre outros.

É importante notar que a jornada de trabalho pode variar de acordo com o cargo pretendido e, portanto, para algumas funções é essencial ter disponibilidade de horário, uma vez que será adotado o regime de escala 6×1. Isto é, o profissional trabalha 6 dias e folga 1, podendo trabalhar sábados, domingos e feriados.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que inclui assistências médica e odontológica, seguro de vida e vale transporte, auxílio desenvolvimento, auxílio farmácia, convênio com empresas parceiras, Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), seguro de vida, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível no site Vagas.com, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.