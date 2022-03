Rapper L7nnon exibe barriga tanquinho em praia; veja fotos

Após o esporte, o rapper apareceu sorridente para as câmeras. Recentemente, L7nnon fez uma participação no show de Jack Harlow no Lollapalooza Brasil, em São Paulo.

“Desde o primeiro dia que eu conheci esse cara aqui, ele me tratou com a maior humildade do mundo, então quero ver o carinho do Brasil pro Jack, muito barulho”, disse no palco.