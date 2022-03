Reaproveite o que sobrou do almoço: aprenda a fazer arroz frito com frango e cenoura

Sobrou aquele arroz branco e um pouco de frango cozido do almoço? Com manteiga e cenoura, mais as sobras, é possível fazer um jantar delicioso em poucos minutos.

O site Panelinha ensina a fazer uma receita de arroz frito com frango e cenoura. O segredo é usar as sobras com especiarias e ervas para preparar uma nova refeição. Serve até duas porções.

1 xícara (chá) de arroz cozido

½ xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de azeite

¼ de xícara (chá) de água

1 pitada de canela em pó

¼ de colher (chá) de páprica doce

2 colheres (sopa) de salsinha fresca picada

sal a gosto

1. Descasque e passe a cenoura pela parte grossa do ralador.

2. Leve uma frigideira média antiaderente ao fogo médio para aquecer. Coloque a manteiga e, assim que derreter, adicione o frango desfiado. Caso o frango não esteja temperado, adicione uma pitada de sal e deixe dourar por cerca de 3 minutos, mexendo de vez em quando.

3. Transfira o frango para um prato e mantenha a frigideira em fogo médio. Regue com o azeite, acrescente a cenoura, tempere com uma pitada de sal e refogue por 3 minutos, até murchar.