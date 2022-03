Rebeca voltará a ser famosa na reta final de ‘Um Lugar ao Sol’; saiba como

Na última semana de “Um Lugar ao Sol”, Rebeca (Andrea Beltrão) voltará a ter sucesso como modelo por causa de uma entrevista e uma foto que ela fará na trama. As informações são de Patricia Kogut, do “O Globo”.

Durante a reta final da novela, a personagem será abordada por um jornalista em um evento e será questionada sobre envelhecimento e etarismo. Na hora de fazer a foto para a entrevista ela decidirá posar sem maquiagem alguma.

“Ou esse jogo muda, Ilana, ou eu é que não quero mais fazer parte. Tô cansada de alimentar essa estrutura maluca, essa mentalidade torta, que precisa que a gente se envergonhe, que a gente rejeite, renegue, o que a gente é”, dirá para a amiga que a estará acompanhando.

Foto: Reprodução/TV Globo

A foto e a entrevista de Rebeca começaram a viralizar na internet e seu nome voltará aos holofotes positivamente. “Acho que você não está entendendo: o que você fez te descancelou. Mais que viralizar: o desabafo de Rebeca Assunção é o assunto do momento. Nas redes sociais, nos sites de fofoca, não se fala em outra coisa. Você foi sincera e isso repercutiu, mexeu com as pessoas. A tal ponto que eu recebi uma mensagem da PeauDelux agora. E eles te querem de volta”, explicará Ilana.

“Peraí, mas… Você está me dizendo que a PeauDelux me quer de volta?”, dirá Rebeca incrédula. “Te querem de volta e te querem agora. Hoje em dia é tudo instantâneo e eles querem surfar a onda, o tsunami que você levantou, enfim. O contrato é para filmar na semana que vem”, finalizará a prima.

