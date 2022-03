Receita Federal recebe 130 mil declarações do Imposto de Renda no primeiro dia de entrega

O dado foi divulgado pelo Governo Federal na quarta-feira (9) em um balanço da ação, que termina no dia 29 de abril e estima receber as declarações de 34,1 milhões de brasileiros.

A declaração do Imposto de Renda pode ser feita de forma online pelo site Centro Virtual de Atendimento, da Receita Federal, através do programa Programa IRPF 2022, baixado no computador e pelo celular ou tablet no aplicativo Meu Imposto de Renda.