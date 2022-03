Receita Federal recebe 130 mil declarações do Imposto de Renda no primeiro dia

Mesmo com a dificuldade que muitos contribuintes tiveram para realizar a declaração do Imposto de Renda neste primeiro dia, a Receita Federal informou que já recebeu 130 mil informativos após um período de dificuldade de acesso por conta de uma lentidão que o sistema apresentou.

Ainda assim, o número representou apenas um terço do total de declarações de imposto de renda que foram entregues no primeiro dia de 2021, que havia começado no primeiro dia do mês, ao contrário deste ano que se iniciou apenas no dia 7 de março. No último ano, 438 mil contribuintes aproveitaram o primeiro dia para acertar as contas com o Leão.

Programa para realizar a declaração do Imposto de Renda: por onde realizar o download?

O programa para fazer a declaração do Imposto de Renda pode ser acessado no site da Receita Federal. Ele pode ser baixado tanto para o preenchimento em dispositivos móveis, seja em modelos Android e iOS, como também para quem utilizar o desktop. Lembrando que a declaração pode ser iniciada em um dia e preenchida ao longo do mês ou mesmo, até o dia limite que neste ano será 29 de abril.

Porém neste ano, a Receita Federal informou que houve uma instabilidade no programa responsável por realizar a geração do Imposto de Renda. Por conta disso, os contribuintes reclamam que tiveram dificuldades em baixar o programa necessário para a declaração do IRPF.

De acordo com o próprio fisco, esse problema já está resolvido. Outro detalhe que alguns contribuintes chamaram a atenção, é de que o programa só foi disponibilizado no primeiro dia de entrega da declaração, o que atrasou os planos de muita gente, lembrando que nos anos anteriores o programa era liberado com certa antecedência.

Veja quem está obrigado a realizar a declaração neste ano

Estará obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2022, quem recebeu no último ano rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, sendo o mesmo valor base que serviu para as declarações no último ano. Os contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados na fonte, acima de R$ 40 mil, também vão precisar declarar.

Quem obteve rendimentos em qualquer mês em 2021 como ganho de capital de bens onde incide imposto, como operações que foram realizadas na Bolsa de Valores, mercado de futuros ou semelhantes, também será obrigado a preencher o IRPF.

Ganho de capital em bens também precisa ser declarado no informativo

Mesmo quem teve isenção de imposto de renda sobre o ganho de capital em imóveis residenciais no último ano vai precisar declarar o Imposto de Renda em 2022. Produtores rurais que em 2021 tiveram rendimentos superiores à R$ 142.798,50 vão precisar preencher o programa com os seus ganhos nas atividades do campo.

Provavelmente os 130 mil contribuintes que declararam o Imposto de Rendaneste primeiro dia, vão ser posicionados nos primeiros dias do mês de maio para serem os “Pioneiros” da lista em receber a restituição que lhes for devida do Imposto.