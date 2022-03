Rech abre novas vagas de emprego

A Rech, maior rede de peças para máquinas agrícolas e pesadas do país, anunciou a abertura de novas vagas de emprego em estados das cinco regiões brasileiras. Ao todo, são 850 postos disponíveis para diversas áreas e funções, de assistentes à gerentes.

As contratações fazem parte do plano de expansão geográfica da empresa, que recruta pessoas em Santa Catarina (250), Rio Grande do Sul (60) e Paraná (30); Mato Grosso (170), Goiás (100) e Mato Grosso do Sul (20); São Paulo (100) e Minas Gerais (20); Bahia (20), Ceará (15), Maranhão (15) e Pernambuco (01); Pará (20), Acre (15) e Tocantins (15).

Há chances para Analista CRM, Analista de Cadastros, Analista de Change Management, Analista de Compras, Analista de Controladoria, Analista de Crédito, Analista de Gestão, Analista de Infraestrutura, Analista de Trade Marketing, Analista Financeiro, Analista Governança e Compliance, Assistente Administrativo, Assistente Comercial, Assistente de Compras, Assistente de Folha, Assistente de Inventário, Assistente de Vendas, Assistente Fiscal, Consultor de Vendas, Consultor Operações, Consultor Técnico de Vendas, Coordenador(a) de Crédito e Cobrança, Coordenador Comercial, Coordenador de Sustentação, Desenvolvedor Back End, Designer Gráfico, Especialista Comercial em Equipamentos para Cana de Açúcar, Especialista de Expansão Comercial, Especialista em Obras de Expansão, Estagiário (a) em Administração, Estoquista, Gerente de Transportes, Líder de Estoque, Técnico em Segurança do Trabalho, Vendedor Interno e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, assim como o salário e os benefícios – que levam em consideração, ainda, a região de atuação. Ainda, embora grande parte dos postos sejam para trabalho remoto, há oportunidades exclusivamente presenciais.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo na posição desejada. No endereço é possível, também, conferir a lista completa de vagas disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação. Clique aqui para se candidatar.