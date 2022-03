Recordar é viver? Confira tendências vintage que podem voltar em 2022

Foto: Reprodução/Instagram

Com a sustentabilidade e a reutilização de peças em pauta no mundo da moda, o vintage volta com tudo. As relíquias dos brechós, os itens usados pelas divas pop nos anos 80/90 e o retorno de tendências, que marcaram gerações, ganham espaço e dão um toque especial nas composições atuais. As informações são do Steal The Look.

Confira alguns looks com peças vintage que servem como fonte de inspiração, transformam o visual e fazem parte das principais apostas das fashionistas para 2022:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Moda e Beleza no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias