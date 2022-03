Recovery divulga NOVOS empregos; veja localidades

A Recovery, especialista em soluções de negociação de dívidas, anuncia novos empregos disponíveis em todas as áreas da companhia. Para participar os profissionais devem cumprir todos os requisitos exigidos. Veja os cargos, localidades e todas as informações adicionais!

Recovery abre vagas de emprego no Brasil

Fundada em 2000, na Argentina, a Recovery é uma recuperadora de créditos, com foco em realizar acordos e oferecer melhores condições para quitação das dívidas e para que o cliente volte a possuir crédito no mercado financeiro.

Buscando novos talentos, a empresa divulgou vagas que abrangem diferentes níveis hierárquicos dentro da mesma.

Veja as oportunidades e localidades disponíveis para candidatura:

Analista de Planejamento Financeiro Pleno (São Paulo);

Especialista DevOps Home Office (todo o Brasil);

Analista de Produtos (São Paulo);

Auditoria Junior (todo o Brasil);

Cientista de Dados (São Paulo);

Analista de Produtos Pleno – vaga exclusiva para profissionais negros (São Paulo);

Analista Contábil Sênior – Home Office (São Paulo);

Coordenador de Gestão de Acesso e Suporte (São Paulo);

Consultor de Negócios Sênior vaga exclusiva para profissionais negros (São Paulo);

Desenvolvedor .Net Sênior Home Office (todo o Brasil);

Jovem Aprendiz Área de TI (São Paulo);

Estagiário em Field Service (São Paulo);

Analista de Marketing Digital Pleno (São Paulo).

Como se candidatar

Para fazer parte do time Recovery, os interessados deverão consultar todas as exigências do cargo que pretendem atuar. Todas as informações adicionais e inscrições poderão ser feitas através do site de participação.

A companhia oferece vagas exclusivas para candidatos PCDs, negros, mulheres e LGBTQIA+, valorizando e incentivando a inclusão e diversidade dentro da companhia.

